POL-PPRP: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am 14.01.2023, gegen 18 Uhr, brach im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bliesstraße ein Feuer aus. Durch das Feuer gerieten mehrere im Keller gelagerten Gegenstände in Brand. Auch eine Wand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Durch Zeugen wurden mehrere Kinder bzw. Jugendliche beobachtet, die vor dem Haus mit Knallkörpern und Feuer hantiert ...

