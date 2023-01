Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (16.01.2023), gegen 10 Uhr, wurde ein 79-Jähriger in einem Krankenhaus in der Bremserstraße von einem Unbekannten angesprochen. Der Unbekannte fragte den 79-Jährigen, ob dieser ihm Geld wechseln könne. Während der Senior im Münzfach nach Wechselgeld suchte, stahl der Unbekannte ihm Geldscheine im Wert von 100 Euro aus dem Scheinfach. Als der 79-Jährige den Diebstahl merkte, war der Täter schon weg.

Er wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 1,75 m groß, kräftige Statur, ca. 30-40 Jahre alt, gepflegtes Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einem grauen Anorak.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Beachte Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickdieben zu schützen:

-Seien Sie immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden.

-Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand.

-Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg.

-Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963 - 1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell