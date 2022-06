Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Unfall zwischen Autofahrer und E-Scooter-Fahrerin

Mainz (ots)

Ein 74-jähriger Autofahrer fährt im Mainzer Stadtteil Hartenberg aus seinem Grundstück auf die Straße. Hierzu muss er einen Gehweg und einen Radweg überqueren und missachtet dabei den Vorrang einer von links kommenden E-Scooter-Fahrerin. Die 25-Jährige stürzt durch den Zusammenprall und wird verletzt. Sie wird durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. "§ 10 der Straßenverkehrsordnung sagt dazu: Wer aus einem Grundstück, aus einer Fußgängerzone (Zeichen 242.1 und 242.2), aus einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1 und 325.2) auf die Straße oder von anderen Straßenteilen oder über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn einfahren oder vom Fahrbahnrand anfahren will, hat sich dabei so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen." Gegen den 74-Jährigen läuft nun ein Unfallermittlungsverfahren.

