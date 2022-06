Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verkehrskontrollen mit Zivilfahrzeug

Mainz (ots)

Mit einem Zivilfahrzeug haben Polizisten am gestrigen Dienstagnachmittag (21.06.2022) den PKW-Verkehr in der Mainzer Rheinallee kontrolliert und dabei insbesondere Handyverstöße im Fokus gehabt. Während des Einsatzes konnten sieben PKW-Fahrer kontrolliert werden, die ihr Smartphone während der Fahrt nutzten. Sie waren alle aufgrund der Kontrolle durch ein Zivilfahrzeug überrascht und gaben den Verstoß zu. Sie müssen nun ein Bußgeld von 100,- EUR entrichten und erhalten einen Punkt auf ihrem Punktekonto. Die Reaktion der Personen zeigt, dass ihnen der Verstoß durchaus bewusst war und das Entdeckungsrisiko als gering eingeschätzt. Die Mainzer Polizei wird weiterhin unterschiedlichste Aktionen zur Ahndung dieser Verstöße durchführen.

Weiterhin wurde das installierte Stopp-Schild an der Einmündung der Industriestraße in die Rheinallee überwacht. Der Haltestreifen des Stopp-Schildes befindet sich diagonal vor einem Fußgängerüberweg der Industriestraße und dem Radweg der Rheinallee. Verkehrsteilnehmer müssen an diesem Haltestreifen halten, also stehen bleiben. Es konnte jedoch beobachtet werden, dass dies nicht geschieht. Verstöße konnten festgestellt werden. Diese werden mit 10,- EUR geahndet. Viel mehr wiegt jedoch, wenn es durch das Überfahren der Haltelinie zu Gefährdungen von anderen Verkehrsteilnehmern kommt. Die Erkenntnisse der Zivilstreife werden zu weiteren Kontrollaktionen an dieser Stelle führen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell