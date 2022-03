Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Doppelhaushälfte - Fluchtversuch des Täters scheitert

Bünde (ots)

(jd) Eine 51-jährige Zeugin bemerkte gestern (30.3.) an der Straße Auf der Holland zufällig gegen 21.20 Uhr einen Mann, der sich an einer Terrassentür an einer Doppelhaushälfte zu schaffen machte. Die Bünderin sprach den ihr unbekannten Mann an, der daraufhin zunächst auf sie zu lief und dann versuchte, zu flüchten. Die Frau rief laut um Hilfe, wodurch Nachbarn auf die Situation aufmerksam wurden. Diese setzten einen Notruf ab und kamen der Frau zu Hilfe. Der Unbekannte versuchte unterdessen, über einen etwa 180cm hohen Zaun zu gelangen, um so das Grundstück zu verlassen. Dies misslang ihm allerdings, sodass er bei Eintreffen der Polizei noch vor Ort war. Der Mann, bei dem es sich um einen 51-jährigen Bünder handelt, wurde zunächst zur Feststellung seiner Identität auf die Herforder Wache gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte er diese wieder verlassen. Sein Auto, ein weißer Transporter, dass er etwa 200 Meter von dem Doppelhaus entfernt abgestellt hatte, wurde sichergestellt.

