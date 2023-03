PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Sitzbank in Geisenheim beschädigt +++ Keine Ankündigungen im wöchentlichen Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Sitzbank durch Feuer beschädigt,

Geisenheim, Rüdesheimer Straße, Donnerstag, 16.03.2023, 18:15 Uhr

(jn)Am Dienstagabend entstand an einer Sitzbank in Geisenheim ein Sachschaden, da ein oder mehrere Unbekannte die Bank ersten Erkenntnissen nach vorsätzlich angezündet hatten. Um 18:15 Uhr wurde die brennende Bank an der Bushaltestelle "Rheingaubad" in der Rüdesheimer Straße festgestellt und den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei gemeldet. Die Bank war rasch gelöscht.

Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 06722 / 9112 - 0 entgegengenommen werden.

2. Aktueller Blitzerreport des Rheingau-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell