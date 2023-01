Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Mobiltelefon und Laptops bei Einbruch in Kindertagesstätte gestohlen

Overath (ots)

Am Mittwochmorgen (18.01.) gegen 07:00 Uhr stellte eine Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte an der Pilgerstraße im Ortsteil Marialinden einen Einbruch fest.

Der oder die unbekannten Täter hatten eine Außentür zu einem Gruppenraum aufgehebelt und sich so Zugang in das Gebäude verschafft. Im Inneren wurden weitere Zwischen- und Schranktüren aufgehebelt und mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Mobiltelefon und drei Laptops entwendet. Der entstandene Sach- und Beuteschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt. Die Kindertagesstätte wurde zuletzt am Dienstag (17.01.) gegen 17:15 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

