POL-OS: Osnabrück: Zeugenaufruf nach Einbruch in Realschule an der Gottlieb-Planck-Straße

Osnabrück (ots)

In der Gottlieb-Planck-Straße machten sich kurz nach Mitternacht am Freitag (22.07.,00.10 Uhr) unbekannte Täter an einer dortigen Realschule zu schaffen. Diese gelangten durch zuvor getätigte Beschädigungen an einem Glaselement in das Gebäude. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens meldete der Polizei, dass er zwei Personen im Alter von etwa 18-19 Jahren und heller Bekleidung aus dem Gebäude flüchten gesehen hat. Im weiteren Verlauf liefen sie die Gottlieb-Planck-Straße hinunter in Richtung Magdalenenstraße/Johannisfriedhof. Ob Diebesgut entwendet wurde ist Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise auf die Tat oder die beiden Personen unter 0541/327-3203 oder -2115

