Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Blauer Renault beschädigt

Verursacher entfernt sich vom Unfallort

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (16. März 2023) kam es zwischen 11:30 Uhr und 12:40 Uhr an der Oelstraße in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Ein dort abgestellter blauer Renault Kangoo wurde, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, am linken Außenspiegel beschädigt. Die Abdeckung des Spiegels konnte am Unfallort nicht aufgefunden werden, weshalb es möglich ist, dass der Verursacher diese an sich genommen haben könnte. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei sucht Zeugen zudem beschriebenen Sachverhalt und bittet um Hinweise an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

