POL-DA: Darmstadt/ Griesheim: Polizei lobt jungen Helden nach tragischem Badeunfall / 14-Jähriger reagiert beherzt und rettet 5-Jährigem das Leben

Mörfelden-Walldorf (ots) - Mit dem Falschen angelegt haben sich am Dienstagabend (13.9.) drei bislang unbekannte Täter, als sie gegen 22 Uhr einen Spaziergänger in der Daimlerstraße ausrauben wollten. Sie forderten Bargeld sowie sein Handy und griffen ihn körperlich an. Diesen Angriff konnte der 62-Jährige erfolgreich abwehren, woraufhin sie von ihm abließen und ...

mehr