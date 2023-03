PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Einbrüche+++Mobiltelefone gestohlen+++Unfallflucht+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Eltville am Rhein-Martinsthal, Lehrstraße, Dienstag, 21.03.2023, 04:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(sun)In Martinsthal kam es am Dienstag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 04:00 Uhr und 16:30 Uhr hebelten unbekannte Täter das sich im Innenhof befindliche Fenster zu einem Wohnhaus in der Lehrstraße auf. Auf diesem Wege gelangten die Einbrecher in die Wohnräume, welche sie daraufhin nach Wertgegenständen durchsuchten. Anschließend flohen die Diebe in unbekannte Richtung. Die unbekannten Täter entwendeten ausschließlich Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zu dem Einbruch und Diebstahl unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Einbruch in Lagerhalle,

Niedernhausen, Feldgemarkung zwischen "Waldhof" und "Engenhahner Pfad" Sonntag, 19.03.2023, 11:00 Uhr bis Dienstag, 21.03.2023, 09:30 Uhr (sun)Im Tatzeitraum zwischen Sonntag und Dienstag wurde in Niedernhausen in eine landwirtschaftlich genutzte Lagerhalle eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagvormittag und Dienstagmorgen an der Feldgemarkung zwischen "Waldhof" und "Engenhahner Pfad". Unbekannte hebelten eine Tür der rückwärtig gelegenen Halle auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Letztlich entwendeten die Einbrecher jedoch nichts. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126/9394-0 entgegen.

3. Mobiltelefon von Tresen entwendet,

Niedernhausen, Bahnhofstraße, Dienstag, 21.03.2023, 11:20 Uhr

(sun)Eine bislang unbekannte Frau hat am Dienstagvormittag ein hochwertiges Mobiltelefon aus einem Spielzeugladen in Niedernhausen gestohlen. Die Diebin befand sich um 11:20 Uhr in dem sich in der Bahnhofstraße befindlichen Geschäft. Beim Verlassen des Geschäfts nutzte die Diebin die Gelegenheit und ließ das circa 200 Euro teure Smartphone, welches zu besagten Zeitpunkt offen auf den Tresen lag, mitgehen. Sie floh in unbekannte Richtung. Die Diebin wurde von Zeugen als circa 40 Jahre alt beschrieben, bei einer Größe von etwa 1,70 Meter. Sie habe eine kräftige Statur und schulterlange, glatte, schwarze Haare. Zudem habe sie goldene Ohrstecker getragen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

4. Mehrere Wertgegenstände durch Trickdiebstahl gestohlen, Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Dienstag, 21.03.2023, 12:00 Uhr

(sun)Am Dienstagmittag hat eine Trickdiebin aus dem Verkaufsraum eines Bekleidungsgeschäfts in Bleidenstadt ein Smartphone gestohlen. Gegen 12:00 Uhr betrat die Täterin das Geschäft in der Aarstraße. Die Frau täuschte Kaufinteresse vor und ließ sich von der Verkäuferin beraten und Kleidungsstücke anreichen. Als die Diebin wenige Minuten später das Geschäft wieder verließ, musste die Verkäuferin feststellen, dass die Frau offenbar ihr Mobiltelefon hat mitgehen lassen, welches sich zuvor auf den Verkaufstresen befand. Auf diesen hatte die Diebin einen Stapel Kleidungsstücke abgelegt. In der Handyhülle befanden sich noch weitere Wertgegenstände, sodass sich das Diebesgut insgesamt auf knapp 1.000 Euro bemisst. Beschrieben wurde die Frau als circa 30 Jahre alt und auffällig stark geschminkt. Sie hatte schulterlange schwarzgefärbte Haare und war mit einer weißen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Zudem trug sie eine Umhängetasche bei sich und sprach mit osteuropäischem Akzent. Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

5. Hoher Sachschaden an Pkw,

Taunusstein-Wehen, Schuhmannstraße, Dienstag, 21.03.2023, 08:30 Uhr bis 15:45 Uhr

(sun)Am Dienstag streifte in Taunusstein-Wehen ein unbekanntes Fahrzeug einen Pkw und flüchtete daraufhin. Zwischen 08:30 Uhr und 15:45 Uhr war in der Schuhmannstraße ein BMW ordnungsgemäß geparkt. Ein noch unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Vorbeifahren besagtes Auto. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne sich zu dem Unfall zu bekennen. Die Schadenshöhe wird auf 5.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell