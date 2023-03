PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Lebensmittelmarkt +++ Bus mit Graffiti besprüht +++ mehrere PKW beschädigt +++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Lebensmittelgeschäft,

Niedernhausen, Feldbergstraße, 26.03.2023, 04:39 Uhr

(mk) Unbekannte verschafften sich am frühen Sonntagmorgen gewaltsam Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft in der Feldbergstraße und entwendeten aus diesem anschließend vier Geldkassetten mit jeweils 500EUR Bargeld. Die Unbekannten zerstörten zunächst das Gitter am Fenster zum Büro des Geschäfts. Anschließend gelangten sie durch das Fenster in die Büroräumlichkeiten, durchsuchten diese und entwendeten vier Geldkassetten. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Insgesamt konnten 2000EUR erbeutet werden. Gleichzeitig entstand durch die Tat ein Sachschaden von ca. 2500EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126/9394-0 entgegen.

2. Mehrere am Straßenrand geparkte Pkw beschädigt, Oestrich-Winkel, Weinheimer Straße, Freitag, 24.03.2023, bis Samstag, 25.03.2023

(mk) Am vergangenen Wochenende beschädigte eine unbekannte Person mehrere geparkte Pkw im Bereich der Weinheimer Straße in Oestrich-Winkel. Zwischen Freitag 15:00 Uhr und Samstag 11:00 Uhr wurden insgesamt drei im Bereich der Weinheimer Straße geparkte Pkw der Marken Mercedes-Benz, Audi und Nissan auf der dem Bürgersteig zugewandten Seite in Form von Kratzspuren beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000EUR. Unter der Rufnummer 06722/9112-0 werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim zu melden.

3. Geparkter Bus mit Graffiti besprüht - Zeugen gesucht, Schlangenbad, Parkplatz zwischen Wambach und Bärstadt, Donnerstag, 23.03.2023, 15:30 Uhr bis Sonntag, 26.03.2023, 11:00 Uhr

(mk) In der letzten Woche wurde ein zwischen Wambach und Bärstadt auf einem Parkplatz geparkter Bus durch Unbekannte mit Graffiti beschmiert. Der weiße Bus der Marke Mercedes (Modell Integro) wurde am Donnerstag gegen 15:30 Uhr durch den Busfahrer auf dem aus Richtung Wambach kommend rechtsseitig der Straße gelegenen unbeleuchteten Parkplatz abgestellt. Als der Busfahrer am Sonntag gegen 11:00 Uhr zum Bus zurückkehrte konnte er feststellen, dass auf der Fahrerseite im hinteren Drittel des Busses ein Schriftzug in blauer Farbe mit schwarzer Umrandung unterhalb der Fensterlinie aufgesprüht wurde. Im Heckbereich wurde ein zweiter Schriftzug in gelber Farbe mit blauem Rand festgestellt, der sich von der linken Fahrzeugseite bis zur Hälfte des Heckbereichs erstreckte. Hierbei war die untere Hälfte des Heckbereichs oberhalb der Stoßstange mit Farbe beschmiert. Am Bus entstand ein Schaden von ca. 300EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06722/9112-0 entgegen.

4. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person, Taunusstein, Rudolf-Dietz-Straße, Sonntag, 26.03.2023, 11:45 Uhr

(mk) Am gestrigen Sonntag kam es in der Rudolf-Dietz-Straße in Taunusstein zu einem Verkehrsunfall bei dem der Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt wurde. Der Fahrer des Kleinkraftrades kam gegen 11:45 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte hierbei zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, fuhr dann gegen den Bordstein und fiel dadurch anschließend in den Gartenzaun des angrenzenden Grundstücks. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer, der die Situation direkt erfasste, eilte dem Fahrer des Kleinkraftrades daraufhin zur Hilfe. Dabei versäumte er es jedoch seinen Pkw gegen Wegrollen zu sichern. In der Folge setzte sich der Pkw in Bewegung rollte auf den zuvor ebenfalls durch das Kleinkraftrad beschädigten, am rechten Fahrzeugrand geparkten, Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des Kleinkraftrads nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er wurde im Rahmen des Verkehrsunfalls leicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf ca. 5500EUR geschätzt.

5. Kostenlose Fahrradcodierung der Polizei in Eltville Im Kappelhof 4, Eltville Sonntag, 02.04.2023, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Die Polizeistation Eltville bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern am Sonntag, den 02.04.23, in der Zeit von 10:00Uhr bis 17:00Uhr die Möglichkeit ihre Fahrräder kostenlos codieren zu lassen. Eine vorherige telefonische Anmeldung (montags bis freitags von 08:00Uhr bis 14:00Uhr) unter der Telefonnummer: 06123 - 909053 zur Vergabe eines Termins ist hierfür zwingend erforderlich. Da die zu vergebenen Plätze begrenzt sind, ist eine Codierung ohne vorherige Anmeldung nicht möglich. Bitte geben Sie in der Anmeldung ihren kompletten Namen, ihre Anschrift, eine Telefonnummer, sowie eine komplette Beschreibung des zu codierenden Fahrrades an. Bei der Codierung prägen die Beamten eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen des Rades ein, welche verschlüsselte Informationen zum Besitzer des Fahrrades enthält. Polizeidienststellen können diese Nummer "übersetzen", sodass das Rad bei einem Auffinden eindeutig seinem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet werden kann. Neben dem positiven Effekt, potentielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung zudem eine erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seinem ursprünglichen Besitzer wieder zurückzubringen.

Ultraleicht-Räder sowie Fahrräder aus Carbon, Kevlar oder Titan können bauartbedingt nicht codiert werden. Die Codierung erfolgt mit einem Nadelpräger, wodurch die Oberfläche des Rahmens beschädigt wird. Durch die Prägung kann die Herstellergarantie erlöschen.

Benötigt werden für die Codierung neben dem Fahrrad lediglich ein Personalausweis und ein Eigentumsnachweis wie z.B. die Rechnung des Fahrrades. Bitte gleichen Sie bereits vorher die Rahmennummer ihres Fahrrades mit der Rahmennummer auf dem Kaufvertrag ab.

Sollte die Nachfrage die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze übersteigen, werden ihre Daten in eine Interessentenliste aufgenommen und Sie werden bei der nächsten Codieraktion kontaktiert.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell