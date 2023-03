PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Sachbeschädigung an WC-Haus einer Grillhütte +++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Sachbeschädigung durch Graffiti,

Waldems, Wüstemser Grillhütte, 28.03.2023, 19:00 Uhr

(mk) Am Dienstag, den 28. März 2023, besprühten zwei bislang unbekannte Täter die Türen des WCs an der Wüstemser Grillhütte mit Graffiti. Gegen 19 Uhr konnten zwei Passantinnen aus der Nähe beobachten, wie zwei männliche Personen drei Türen des WC-Häuschens an der Wüstemser Grillhütte mit hellblauer und schwarzer Farbe beschmierten. Als sich die Zeuginnen im weiteren Verlauf näherten, ergriffen die beiden Täter fußläufig die Flucht und ließen dabei ein Mofa zurück. Eine Verständigung der Polizei war durch die Zeuginnen zunächst nicht möglich, da sie ihr Mobiltelefon nicht mit sich führten. Der Gesamtschaden an den Türen des WC-Häuschens beläuft sich auf ca. 300EUR. Personen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126/9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Auffahrunfall mit Leichtverletzten,

Oestrich-Winkel, Bundesstraße 42a, 28.03.2023, 08:00 Uhr

(mk) Am Dienstagmorgen kam es im Bereich von Oestrich-Winkel zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen. Ein 62-Jähriger, eine 26-Jährige und ein 22-Jähriger befuhren mit ihren Pkw gegen 08:00 Uhr in dieser Reihenfolge die B42a aus Richtung Rheingaustraße kommend in Richtung B42. Im weiteren Verlauf mussten die beiden vorausfahrenden Pkw verkehrsbedingt bremsen. Der 22-Jährige erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf den Pkw der 26-Jährigen auf. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall auf den Pkw des davor befindlichen 62-Jährigen geschoben. Die drei Fahrer der Pkw wurden zur medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sowohl am Pkw des 22-Jährigen als auch am Pkw der 26-Jährigen entstand ein Totalschaden. Beide KFZ mussten abgeschleppt werden. Der Pkw des 62-Jährigen wurde im Bereich der Heckstoßstange leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 13.000EUR Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell