POL-GS: Pressebericht des PK Oberharz vom 13.05.2023 - 14.05.2023, Stand 13:00 Uhr

Warnhinweis - Fahrradverleih Landkreis Goslar

Im Zeitraum vom 13.05.2023 bis zum 14.05.2023 werden bis zum Berichtszeitpunkt drei Fälle von Fahrradunterschlagungen bekannt. Hierbei werden durch einen unbekannten männlichen Tatverdächtigen, in Fahrradverleihgeschäften, hochwertige E-Bikes gemietet und nicht wieder zurückgebracht.

Der Tatverdächtige entrichtet zuvor die geforderte Kaution oder aber gibt einen gefälschten PKW-Schlüssel als Pfand ab. Angaben zur Personalie werden meist mündl. gemacht oder durch einen vermutl. gefälschten Führerschein vorgelegt.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Bitte halten Sie bei Unklarheiten deshalb mit der zuständigen Polizeidienststelle Rücksprache und geben Sie bei unklaren oder zweifelhaften Personalien keine Fahrräder heraus.

Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Am 13.05.2023, gegen 19:40 Uhr, kommt es auf der B498, von Altenau i.R. Goslar, zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Kraftfahrzeugführer. Ein 49jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Peine überholt hierbei zwei verkehrsbedingt wartende Kräder und stößt mit einem PKW zusammen. Die vorgenannten Kräder hatten dem PKW-Fahrer zuvor, aus einer Nothaltebucht heraus, die Auffahrt auf die B498 gewährt. Der Motorradfahrer wird bei dem Unfall schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 10000 Euro.

Körperverletzungen

Am 13.05.2023, gegen 21:10 Uhr, kommt es im Bereich der Seilerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendgruppen. Mehrere Anrufer hatten dies der Polizei gemeldet. Durch zwei unbekannte und flüchtige Täter wird den Opfern hierbei mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen, ebenso wird eines der Opfer mit Wasser übergossen. Anschließend flüchten die Täter unerkannt in unbekannte Richtungen.

Zeugen, welche Angaben zur Tat oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

