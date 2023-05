Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage vom 15.05.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletzen Kradfahrer

Am 13.05.2023, 13.18 Uhr, befuhr ein 23-jähriger aus dem Kreis Nordhausen mit seinem Krad Kawasaki die B 4 aus Richtung Braunlage kommend in Richtung Hohegeiß. Im Bereich des Kesselberg kam er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer 180 Grad Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der Kradfahrer wurde schwerverletzt und nach Erstversorgung per RHS dem KH Nordhausen zugeführt. Am Krad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Unfallaufnahme erfolgte einsatzbedingt durch das PK Bad Lauterberg.

