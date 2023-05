Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Fahndung nach 19-jährigem aus Groß Döhren erledigt

Person wohlbehalten angetroffen

Goslar (ots)

Der seit Mitte Februar 2023 als vermisst gemeldete Sean B. aus Groß Döhren im Landkreis Goslar wurde in Süddeutschland wohlbehalten angetroffen.

Der 19-jährige Mann hatte am 13. Februar seine Wohnung verlassen und war seitdem unbekannten Aufenthalts.

Nun trafen Ermittler den Vermissten in Süddeutschland an und brachten in zunächst in einer medizinischen Einrichtung unter.

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5443156 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5447350

