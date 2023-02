Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Beifahrerin und hohem Sachschaden

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch, dem 08.02.2023 gegen 11:55 Uhr kam es auf der B271 zu einem Verkehrsunfall aufgrund eines Vorfahrtverstoßes. Der 66-jährige Führer eines VW´s wollte an der Einmündung der Anschlussstelle Obersülzen (von der L453 kommend) nach links in Richtung Asselheim abbiegen. Hier missachtete der Fahrzeugführer die Vorfahrt eines von links kommenden Skoda´s, welcher auf der B271 in Richtung der Autobahnauffahrt Grünstadt unterwegs war. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden diese stark beschädigt (über 20.000EUR Sachschaden), waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 64-jährige Beifahrerin im Skoda wurde zudem leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch die Polizei geregelt.

