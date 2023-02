Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholkonsum endet mit Widerstand und Strafanzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 07.02.2023 um 19:19 Uhr wurde durch einen 48-Jährigen aus Neustadt/W. mitgeteilt, dass sein Bruder an dessen Wohnanschrift randalieren würde. Vor Ort konnte der unter Alkoholeinfluss stehende 50-Jährige Aggressor aus Neustadt/W. angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der Neustadter zuvor seine in derselben Wohnung lebende 68-jährige Mutter geschlagen und am Hals gepackt hat. Auch in Anwesenheit der Beamten beruhigte sich der Mann nicht, weshalb diesem zunächst ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Da er diesem nicht nachkam, sollte er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden. Bei der anschließenden Fesselung sperrte sich der Neustadter und trat einem Beamten gegen den Oberschenkel. Ferner wurde eine eingesetzte Beamtin durch diesen beleidigt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille, weshalb dem Neustadter zudem eine Blutprobe entnommen wurde. Der 50-Jährige muss sich nun in Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

