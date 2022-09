Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel; Alkoholisiert am Steuer erwischt

Kandel (ots)

Am 10.09.2022 stellte eine Streife der Polizei Wörth gegen ca. 22:00 Uhr in Kandel im Bereich der Bahnhofstraße einen bulgarischen PKW fest. Der PKW wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 50-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein angebotener, freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Der Kraftfahrer aus Bulgarien bezahlte die entsprechende Geldstrafe im Rahmen des Sicherheitsleistungsverfahren sofort. Seinen Führerschein musste er dennoch abgeben.

