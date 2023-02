Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffahrunfall führt zu Personenschaden

Neustadt/Weinstraße

Am 07.02.2023 um 13:00 Uhr kam es in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW's. Ein 80-Jähriger aus Neustadt musste aufgrund des vorhandenen Stopp-Schildes seinen PKW verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein 22-jähriger aus der Verbandsgemeinde Bellheim zu spät und fuhr mit seinem PKW auf den des Vordermannes auf. Dadurch entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in einer Gesamthöhe von 1500 Euro. Des Weiteren trug der 80-Jährige eine Platzwunde von dem Vorfall.

