Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendiebstahl - Täter aufgehalten

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann entwendete am gestrigen Tag, gegen 14.00 Uhr mehrere Flaschen Alkohol im Wert von ca. 60 Euro aus einem Einzelhandelsgeschäft in der Ichtershäuser Straße. Hierbei hatte er jedoch die Rechnung ohne den 45-Jahre alten Zeugen gemacht, der die Tat beobachtete und eingriff. So konnte der Täter aufgehalten und die Polizei alarmiert werden. Das Beutegut wurde dem Laden zurückgegeben und den 27-Jährigen erwartet eine entsprechende Anzeige. (db)

