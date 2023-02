Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus Handtasche

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 07.02.2023 um 11:23 Uhr kam es zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Einkaufstasche in einem Supermarkt in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W.. Die 88-jährige Geschädigte hatte zu diesem Zeitpunkt ihre Handtasche vorne am Einkaufswagen unbeaufsichtigt hängen. Ein bislang unbekannter männlicher Täter nutzte einen günstigen Moment und entnahm aus der Tasche den Geldbeutel der Dame. In dem Geldbeutel befanden sich eine Bankkarte, sowie 50 Euro Bargeld. Hinweise, welche zur Aufklärung der Tat beitragen, können der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de mitgeteilt werden.

Beachten Sie unbedingt folgende Hinweise der Polizei:

- Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. - Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. - Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. - Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. - Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck. - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Jacken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen. - Behalten Sie die Gepäckstücke im Blick. Seien sie besonders achtsam, wenn Sie das Gepäckstück abstellen müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell