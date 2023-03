Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruchsversuch in Imbiss scheitert dank aufmerksamem Zeugen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (19./20.03.2023) gegen 1:00 Uhr versuchten mehrere unbekannte Täter gewaltsam in einen Imbiss in der Triftenstraße einzubrechen. Glücklicherweise wurde ihr Vorhaben durch einen aufmerksamen Zeugen gestört, woraufhin sie zu Fuß in Richtung Industriestraße flohen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei konnten die Täter nicht gefasst werden. Falls Sie Hinweise zur Tat oder den Tätern haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell