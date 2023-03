Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo- Lieme - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten und hohem Sachschaden

Lippe (ots)

Am 18.03.2023 gegen 21.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall auf der Herforder Straße in Lemgo- Lieme in Höhe des Kreisverkehrs gerufen. Ein Pkw- Fahrer wollte ausgangs des Kreisverkehres in Fahrtrichtung Bielefeld auf dortiger zweispuriger Fahrbahn ein Fahrzeug überholen. Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die einspurige Fahrbahn des Gegenverkehrs und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Die beiden Insassen dieses Pkw wurden dabei schwer verletzt, sind jedoch außer Lebensgefahr. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße beidseitig gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden mit einem Gesamtschaden von ca. 40 000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat Detmold, T. 05231-6090

