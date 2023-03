Polizei Lippe

POL-LIP: Horn- Bad Meinberg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Lippe (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18.03.2023 erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der Detmolder Straße in Fahrtrichtung Horn- Bad Meinberg. Der Fahrer eines Pkw war in einer Linkskurve auf nasser Fahrbahn nach rechts von der Straße abgekommen und dort mit der Wand eines Wohnhauses kollidiert. Die hinzugezogenen Beamten stellten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Im Anschluß an die Unfallaufnahme wurde daher eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. An dem Pkw sowie dem Gebäude entstanden Sachschäden in mittlerer fünfstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell