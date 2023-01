PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher suchen Fitnessstudio auf +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zerkratztes Fahrzeug

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher suchen Fitnessstudio auf,

Eltville, H. J.-Müller-Straße, 10.01.2023 15:30 bis 18:15 Uhr

(sun)Am vergangenen Dienstag brachen unbekannte Täter spät nachmittags mehrere Spinde in der Umkleidekabine eines Fitnessstudios in Eltville auf. Zwischen 15:30 Uhr und 18:15 Uhr knackten die Täter in der H. J.-Müller-Straße mit Hebelwerkzeug Dutzende verschlossene Spinde. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Aus den beschädigten Spinden entwendeten die unbekannten Täter circa 700 Euro Bargeld, mit welchem die Täter flohen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Schlangenbad-Georgenborn, Bornwiesweg, Mittwoch, 11.01.2023, 17:45 Uhr bis 19:00 Uhr

(ste)Gestern kam es zwischen 17:45 Uhr und 19:00 Uhr im Bornwiesweg in Georgenborn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem Geld und Wertgegenstände entwendet wurden. Die Unbekannten öffneten im besagten Zeitraum auf nicht bekannte Weise eine Terrassentür und verschafften sich somit Zutritt zum Haus. Daraufhin durchwühlten sie mehrere Räume und nahmen knapp 2.000 Euro Bargeld, eine Kette, einen Ring und eine Armbanduhr an sich. Die Täter verschwanden anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Zerkratztes Fahrzeug, Eltville, Wallufer Straße, 09.01.2023 bis 10.01.2023, 15:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(sun)Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen dem 09.01.2023 bis zum 10.01.2023 beschädigte ein unbekannter Täter einen Pkw, welcher in der Wallufer Straße in Eltville abgestellt worden war. Der Unbekannte zerkratze zwischen 15:00 Uhr am Montag bis 14:00 Uhr des darauffolgenden Tages mit einem unbekannten Gegenstand die Beifahrerseite des schwarzen Pkw. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

