POL-RTK: Hochwertiges Fahrrad von Bauernhof gestohlen +++ Pkw nach Unfallflucht beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Hochwertiges Fahrrad von Bauernhof gestohlen, Taunusstein-Wehen, Dornbornstraße, festgestellt: Montag, 09.01.2023, 08:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen wurde von einem Bauernhof in Taunusstein-Wehen ein hochwertiges Fahrrad entwendet. Wie der Besitzer des weißen Fahrrads der Marke Haibike am Montag feststellte, hatten sich Diebe unbemerkt seinem Bauernhof in der Dornbornstraße genähert und aus einem Lagerraum das mit einem Elektromotor nachgerüstete Fahrrad entwendet. Der Wert des Zweirads wird vom Besitzer mit mehreren Tausend Euro angegeben.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Pkw nach Unfallflucht beschädigt, Taunusstein-Bleidenstadt, Schulstraße, Freitag, 06.01.2023, 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr

(fh)Am Freitagmittag kam es vor einem Restaurant in Taunusstein-Bleidenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr parkte ein schwarzer Smart in einer Parkbucht in der Schulstraße auf Höhe eines Restaurants. Ersten Ermittlungen zufolge stieß ein unbekanntes Fahrzeug, während eines Parkmanövers gegen die hintere Fahrerseite des Smart und verursachte so einen Sachschaden von 1.500 Euro. Ohne sich als unfallverursachende Person zu erkennen zugeben, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin davon.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

