PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Baugeräte von Baustelle entwendet +++ Hauswand mit Graffiti beschmiert +++ Fahrzeug überschlägt sich neben der Fahrbahn

Bad Schwalbach

1. Baugeräte von Baustelle entwendet, Kiedrich, Bingerpfortenstraße, festgestellt: 09.01.2023, 09:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Baustellendiebe in Kiedrich zugeschlagen. Von einer Baustelle in der Bingerpfortenstraße entwendeten die Unbekannten unbemerkt zwei Fußbodenverteiler sowie einen Hubwagen im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Bislang liegen keine Hinweise zu den Dieben vor.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

2. Hauswand mit Graffiti beschmiert, Eltville am Rhein, Rheingauer Straße, Donnerstag, 05.01.2023, 12:00 Uhr bis Freitag, 06.01.2023, 12:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag und Freitag haben unbekannte Sprayer eine Hauswand mir einem großflächigen Graffiti beschmutzt. Am Freitagmorgen stellten die Bewohner des Einfamilienhauses in der Rheingauer Straße an ihrer rückwärtigen Hauswand ein großes Graffiti in Form von zwei Schriftzügen fest. Der oder die Täter hatten das etwa 20 Meter große Graffiti zuvor unbemerkt mittels blauer Farbe an die Wand gesprüht, sie waren anschließend geflüchtet. Die erforderlichen Reinigungsarbeiten werden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise in der Sache unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Fahrzeug überschlägt sich neben der Fahrbahn, Landesstraße 3023 zwischen Idstein und Idstein-Heftrich, Montag, 09.01.2023, 10:00 Uhr

(fh)Am Montagmorgen hat sich ein Fahrzeug neben der Fahrbahn der L 3023 zwischen Idstein und Idstein-Heftrich überschlagen. Gegen 10:00 Uhr befuhr eine 35 Jahre alte Idsteinerin mit ihrem Kia Picanto die Landesstraße von Idstein nach Heftrich. Im Fahrzeug befand sich des Weiteren ein Kleinkind. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Kia nach links von der Fahrbahn ab, streifte dabei eine beginnende Leitplanke und fuhr einen Abhang hinab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf einem Feld zum Stillstand. Die Frau sowie das Kind wurden vorsorglich in ein Idsteiner Krankenhaus gebracht. Am nicht mehr fahrbereiten Pkw sowie der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.

