PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++BMW brennt auf Bundesstraße+++Nach Drogenkonsum angehalten+++

Bad Schwalbach (ots)

Pkw-Brand

Brandort: B 417, Gemarkung 65232 Taunusstein Brandzeit: Freitag, 06.01.2023, 14.49 Uhr Am Freitagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 417 zwischen der Siedlung Platte und der Abfahrt nach Wehen zu einem Brand eines Pkw. Eine 36-jährige Bochumerin befuhr, gemeinsam mit ihrer Familie, in ihrem BMW die Bundesstraße 417 aus Richtung Wiesbaden kommend. Kurz nach der Abfahrt Wehen wurde die Frau von einem hinter ihr fahrenden 27-jährigen Mann aus Frankfurt mit Lichthupe darauf aufmerksam gemacht, dass Rauch aus dem Kofferraum des BMW kam. Die Autofahrerin hielt ihr Auto rechts am Waldrand an und verließ mit den Insassen das Fahrzeug. Kurz darauf stand der BMW in Flammen. Durch die herbeigerufene Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. An dem BMW entstand Totalschaden. Der 27-jährige Mitteiler agierte noch an der Brandstelle als Ersthelfer und half der Familie und auch bei dem Versuch den Brand zu löschen. Durch die Rauchentwicklung am Schadensort musste der Ersthelfer nach Eintreffen der Feuerwehr erstversorgt und anschließend im Krankenhaus untersucht werden. Der BMW wurde abgeschleppt. Die Straßemeisterei wurde informiert, um die Fahrbahn zu begutachten. Die Bundesstraße war für ca 1 Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet.

Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Tatort: 65343 Eltville, Erbacher Straße, Tatzeit: Samstag 13:00 - 15:15 Uhr Am Samstagnachmittag wurden durch Beamte der Polizeistation Eltville zwei junge Verkehrsteilnehmer im Bereich der Erbacher Straße kontrolliert. Zunächst wurde ein 20-jähriger Mann aus Walluf mit seinem PKW angehalten. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum, welcher durch einen Test bestätigt werden konnte. Der Mann wurde zum Zwecke der Blutentnahme auf die Polizeistation in Eltville verbracht. Im Anschluss an die Blutentnahme wurde der Mann wieder entlassen.

Kurze Zeit später konnte, ebenfalls in der Erbacher Straße, ein 22-jähriger Eltviller auf einem E-Scooter kontrolliert werden. Sein Verhalten deutete auch auf einen vorhergehenden Drogenkonsum hin, was auch hier ein durchgeführter Test bestätigte. Dementsprechend wurde auch der 22-jährige auf die Polizeistation verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der 22-jährige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause gehen.

Beide jungen Männer müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell