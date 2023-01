PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Obdachloser dringt in Gebäude ein und randaliert +++ Fahrzeug zerkratzt +++ Pkw fährt nach Unfall davon

Bad Schwalbach (ots)

1. Obdachloser dringt in Gebäude ein und randaliert, Rüdesheim, Am Rottland, Mittwoch, 04.01.2023, 16:50 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag ist in Rüdesheim ein Obdachloser in ein Gebäude eingedrungen, hat dort randaliert, sich verschanzt und wurde schließlich von der Polizei festgenommen. Ein 58-Jähriger verständigte gegen 16:50 Uhr die Polizei, da sich in einem Gebäude am ehemaligen Asbach-Gelände ein Obdachloser aufhalten, die Inhaber beleidigen und Dinge beschädigen würde. Noch bei der Anfahrt wurde die Streife informiert, dass der Eindringling sich nun in einem Raum verschanzt habe. Da der Mann zuvor so aggressiv gewesen war und sich in dem Raum auch diverse Werkzeuge befanden, die als Waffe genutzt werden könnten, forderte die Streife Verstärkung an. Mit deren Hilfe wurde der Raum geöffnet, betreten und der 31-jährige Mann darin festgenommen. Da er kaum ansprechbar war, riefen die Beamten einen Rettungswagen, der den Obdachlosen zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus brachte. Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung wurde aufgenommen

2. Fahrzeug zerkratzt, Idstein, Kastanienweg Montag, 02.01.2023 bis Donnerstag, 05.01.2023, 08:45 Uhr

(jg)In der Zeit von Montag, den 02.01.2023 bis Donnerstag, den 05.01.2023 beschädigten unbekannte Täter einen auf der öffentlichen Straße abgestellten PKW. Der oder die unbekannten Täter näherten sich dem in dem Kastanienweg abgestellten PKW der Marke Mitsubishi und zerkratzen diesen mit einem bislang unbekannten, spitzen Gegenstand. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Pkw fährt nach Unfall davon, Bundesstraße 417, Höhe Taunusstein-Platte Dienstag, 03.01.2023, 20:30 Uhr

(fh)Am Dienstagabend verursachte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der B 417 in Höhe Platte einen Unfall und flüchtete daraufhin. Gegen 20:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Idsteiner mit seinem Audi A6 die die B 417 von Taunusstein-Neuhof nach Wiesbaden. Nach Aussage des Idsteiners habe in Höhe Platte ein weißer Pkw mit Kölner Kennzeichen (K) seinen Audi überholt und diesen dabei an der linken Fahrzeugseite gestreift. Durch den Kontakt habe der 22-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei seinerseits mit einer rechtsseitigen Leitplanke kollidiert. Die unfallverursachende Person in dem weißen Fahrzeug sei ohne anzuhalten in Richtung Wiesbaden davongefahren. Am Audi und an der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell