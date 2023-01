PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Brandstiftung in Unterkunft+++Mann bei Brand von Holzhütte verletzt+++Auto auf Parkplatz zerkratzt+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Brandstiftung in Unterkunft,

Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Dienstag, 03.01.2023, 20:30 Uhr

(wie) In Bad Schwalbach kam es in einer Asylunterkunft in Bad Schwalbach zu einem Brand, das Feuer wurde offensichtlich absichtlich gelegt. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 20:30 Uhr zur ehemaligen Tannenwaldklinik in den Martha-von Opel-Weg gerufen, da dort die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte eine Mitarbeiterin der Unterkunft bereits Schlimmeres verhindert, da sie den Brand mit einem Feuerlöscher bekämpft hatte. Die Feuerwehr entlüftete das Gebäude und brachte das Brandgut ins Freie. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten offenbar mehrere Haufen Papiermüll im Keller, im Treppenhaus und hinter dem Gebäude zusammengelegt und angezündet. Durch das beherzte Eingreifen der Mitarbeiterin kam es weder zu Verletzten noch zu einem Gebäudeschaden. Einige Bewohner der Unterkunft fielen negativ auf, da sie die Arbeit der Feuerwehr behinderten, die Rettungskräfte anpöbelten und vor ihnen verächtlich auf den Boden spuckten. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

2. Mann bei Brand von Holzhütte verletzt, Taunusstein-Neuhof, Idsteiner Straße, Mittwoch, 04.01.2023, 01:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Mann bei einem Brand einer Holzhütte schwer verletzt. Zeugen bemerkten gegen 01:15 Uhr die brennende Hütte in der Idsteiner Straße. Da sie direkt an der Hütte einen Mann sahen, liefen sie zu dem Brand und halfen der Person aus dem Gefahrenbereich. Zudem verständigten sie die Feuerwehr. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der 58-Jährige in der Holzhütte mit einem Holzvergaser etwas zu Essen kochen wollen. Hierbei sei er eingeschlafen und habe die Kochstelle mit dem Bein umgeworfen. So sei die Hütte in Brand geraten. Glücklicherweise konnte der 58-Jährige sich noch aus eigener Kraft ins Freie retten. Aufgrund der Verbrennungen wurde der Verletzte noch am Brandort in ein künstliches Koma versetzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Von dort aus wurde er per Hubschrauber in eine Spezialklinik für Brandopfer geflogen. Die Hütte wurde von der Feuerwehr gelöscht, ist aber durch das Feuer zerstört worden. Einen Hinweis für eine strafbare Handlung ergab sich für die Polizei bisher nicht.

3. Auto auf Parkplatz zerkratzt,

Idstein, Am Bahnhof, Dienstag, 03.01.2023, 08:50 Uhr bis 09:20 Uhr

(wie) In Idstein wurde am Dienstagvormittag ein Auto auf einem Parkplatz zerkratzt und somit stark beschädigt. Eine 50-Jährige hatte einen weißen Fiat 500 auf einem Parkplatz zwischen einem Supermarkt und einer Gaststätte in der Idsteiner Straße abgestellt. Als sie gegen 09:20 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter die linke Seite des Fiat zerkratzt hatte. Der Schaden wird auf 2.000 EUR geschätzt. Die Polizei in Idstein erbittet unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 um Hinweise.

