PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Bad Schwalbach (ots)

Unfallort: 65232 Taunusstein, Weiherstraße Unfallzeit: Mittwoch, 04.01.2023, 17.20 Uhr

Am frühen Mittwochabend ereignete sich in der Weiherstraße in Taunusstein ein folgenschwerer Unfall, bei dem zwei Frauen schwer verletzt wurden. Ein 18-jähriger Taunussteiner befuhr mit seinem BMW die Weiherstraße in Richtung Marktplatz. Eine 63-jährige Taunussteinerin wollte die Weiherstraße in Höhe Haus Nr. 15a von rechts nach links überqueren. Vermutlich bemerkte der 18-jährige die Fußgängerin zu spät, und wollte nach links ausweichen. Dabei erfasste er die 63-jährige Fußgängerin. Weiterhin stieß der 18-jährige gegen die auf der linken Straßenseite geparkten Pkw. Hier schob er mehrere Autos ineinander. Eine 59-jährige Taunussteinerin wollte gerade in ihren geparkten Hyundai einsteigen, als sie von dem neben dem Ihren abgestellten Fahrzeug getroffen und zwischen den beiden Autos eingeklemmt wurde. Die beiden schwerverletzten Frauen wurden in Krankenhäuser nach Wiesbaden und Limburg gebracht. Der 18-jährige Unfallfahrer blieb unverletzt. Insgesamt wurden 5 Pkw beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000EUR Ein Gutachter wurde angefordert und hat seine Arbeit aufgenommen. Die Weiherstraße war bis in den späten Abend hinein voll gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 zu melden.

