POL-RTK: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Bad Schwalbach (ots)

Unfallort: B 260 / L 3033, Gemarkung Bad Schwalbach Unfallzeit: 05.01.2023, 17:00 Uhr

(ert) Bei einem Zusammenstoß zweier PKW auf der B 260 nahe Bad Schwalbach wurden eine 64-jährige und ein 24-jähriger schwerverletzt.

Am späten Donnerstagnachmittag befuhr ein 24-jähriger Bad Emser mit seinem Opel die B 260 in Fahrtrichtung B 42. Eine 64-jährige Bad Schwalbacherin kam mit ihrem Kia über die L 3033 aus dem Ortsteil Ramschied und beabsichtigte an der Kreuzung B 260 nach links in Richtung Nassau abzubiegen. Hierbei übersah sie den 24-jährigen und stieß mit diesem zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Bad Schwalbacherin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr mit schwerem Gerät herausgeschnitten werden. Beide Unfallbeteiligte wurden schwerverletzt in Wiesbadener Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40000EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 260 für 2 Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Bad Schwalbach unter 06124 - 70780 zu melden.

