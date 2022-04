Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Langenholzhausen. Motorradfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Mittwochabend (20. April 2022) befuhren zwei Motorradfahrer (32 und 33 Jahre alt) die B 514 aus Vlotho kommend in Richtung Langenholzhausen. In einer Rechtskurve kam der 33-jährige Fahrer aus Minden aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner Suzuki nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Zaun und blieb schwer verletzt auf einer Wiese liegen. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gefahren. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

