PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bürgerinnen und Bürger von Betrügern kontaktiert +++ Fahrzeug wird beschädigt +++ Verkehrszeichen beschmiert +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Bürgerinnen und Bürger von Betrügern kontaktiert, Rheingau-Taunus-Kreis, Mittwoch, 04.01.2023 bis Freitag, 06.01.2023

(fh)In den vergangenen Tagen haben Betrüger erneut versucht Bürgerinnen und Bürger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis mit perfiden Maschen hinters Licht zu führen. In einem Fall waren sie leider erfolgreich. Zwischen Mittwoch und Freitag erhielten die Kontaktierten sowohl Anrufe, als auch Kurznachrichten übers Mobiltelefon. Das Ziel der unbekannten Täter war jedes Mal dasselbe, nämlich durch geschickte und skrupellose Gesprächsführungen die Geschädigten in eine emotionale Extremsituation zu bringen und sie so zur Übergabe von Geld zu bewegen. In den meisten Fällen konnten die Absichten der angeblichen Verwandten, Polizisten oder Staatsanwälte durchschaut werden. In einem Fall leider nicht. Eine 71-jährige Idsteinerin überwies Unbekannten knapp 4.000 Euro, nachdem sie zuvor über "WhatsApp" kontaktiert wurde. Der Täter oder die Täterin hatte sich als Sohn der Seniorin ausgegeben.

Dieser Fall zeigt erneut, wie wichtig es ist, die Masche publik zu machen. Lassen Sie sich am Telefon oder am Handy nicht unter Druck setzen. Lassen Sie sich nie auf Überweisungen aufgrund eines Chats oder anderer Nachrichten ein. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter!

Weitere Präventionshinweise erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de

2. Fahrzeug wird beschädigt, Eltville am Rhein, Wiesweg, Donnerstag, 05.01.2023, 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Abends, am Donnerstag dem 05.01.2023, haben Unbekannte ein Fahrzeug beschädigt und einen Schaden von circa 1.000 Euro verursacht. Zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr parkte ein grauer Mitsubishi ASX auf der Verlängerung des "Wiesweg" in Richtung einer Waldgaststätte. Der Täter oder die Täterin trat an das Fahrzeug heran und zerstach aus bislang unbekannten Gründen einen Fahrzeugreifen. Anschließend zerkratze er oder sie die rechte Fahrzeugseite des Mitsubishi und ergriff sodann die Flucht.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Verkehrszeichen beschmiert, Idstein, L 3026, nahe Hundeplatz (Hohe Straße) Festgestellt: Freitag 06.01.2023, 10:30 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen haben Unbekannte bei Idstein ein Verkehrsschild mit einem verfassungsfeindlichen Symbol beschmiert. Gegen 10:30 Uhr wurde heute das Graffiti an dem Verkehrsschild Im Bereich der L 3026 und der "Hohe Straße" feststellt. Von den verantwortlichen Sprayern fehlt bislang jede Spur. Die erforderlichen Reinigungsarbeiten werden auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinwiese unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt

