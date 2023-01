PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 04.01.2023: Unfall mit Schwerverletzten - Fußgängerin verstorben

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Wie am Mittwoch, dem 04.01.2023 berichtet, ereignete sich am selben Tag gegen 17:20 Uhr in der Weiherstraße in Taunusstein-Wehen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen schwer verletzt wurden. Nun ist die 59-jährige Taunussteinerin nach derzeitigem Ermittlungsstand an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. Die Ermittlungen der Polizeistation Bad Schwalbach zu dem genauen Unfallhergang und den Umständen des Unfalls dauern weiterhin an. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

