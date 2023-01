PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizei überwacht Schulwege +++ Pkw stößt mit Baum zusammen - Fahrer verletzt +++ Motorradfahrer und Sozia verletzt

1. Polizei überwacht Schulwege, Eltville am Rhein / Geisenheim, Dienstag, 07:30 Uhr / 12:00 Uhr

(fh)Die Polizeidirektion Rheingau-Taunus hat am gestrigen Dienstag mit Blick auf das Ende der Ferien Verkehrskontrollen rund um Schulwege in Eltville und Geisenheim durchgeführt. Zwischen 07:30 Uhr und 08:45 Uhr richteten mehrere Polizistinnen und Polizisten in der Bertholdstraße, unweit einer Grundschule, eine Kontrollstelle ein. Im Rahmen der Verkehrsprävention wurden Autofahrerinnen und Autofahrer auf die besonderen Gefahren für Kinder und Jugendliche im Bereich von Schulen und Kindergärten hingewiesen und sensibilisiert. Die Kontrolle stieß bei den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern sowie bei Eltern und Anwohnern auf positive Resonanz. Auch in Geisenheim wurde um die Mittagszeit eine Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 12:00 Uhr hatten sich Beamtinnen und Beamte in der Nähe einer Schule im Löserweg postiert. Leider mussten dort mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. So waren sechs Fahrerinnen und Fahrer sowie ein Schulkind während der Fahrt nicht angeschnallt. Zwei Personen nutzten Mobiltelefone, ein weiterer Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei wird auch weiterhin Kontrollen, insbesondere rund um Schulwege, durchführen.

2. Pkw stößt mit Baum zusammen - Fahrer verletzt, Idstein-Wörsdorf, Reichenberger Straße, Dienstag, 10.01.2023, 23:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag hat sich in der Reichenberger Straße in Idstein-Wörsdorf ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein Mann verletze. Gegen 23:45 Uhr befuhr ein 29 Jahre alter Idsteiner in einem Kia Ceed die Reichenberger Straße in Richtung Wallbacher Straße. Nach der Einmündung zur Goethestraße stieß der Idsteiner gegen eine Fahrbahnverengung in Form eines eingepflanzten Kirschbaumes. Der Fahrer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden am Fahrzeug und am Baum summiert sich auf rund 5.000 Euro.

3. Motorradfahrer und Sozia verletzt, Lorch, Rheinuferstraße / Bundesstraße 42, Dienstag, 10.01.2023, 21:30 Uhr

(fh)Am Dienstagabend verletzten sich ein junger Motorradfahrer und seine Mitfahrerin bei einem Unfall in Lorch. Gegen 21:30 Uhr fuhr der 17-jährige Fahrer einer Yamaha-Maschine zusammen mit seiner 16-jährigen Mitfahrerin die Rheinuferstraße aus Richtung der Schwalbacher Straße, in Richtung des Bahnhofs, entlang. Hier beabsichtigte er auf die Bundesstraße 42 aufzufahren und bog dafür in die entsprechende Auffahrtsspur ein. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor der Jugendliche dabei die Kontrolle über sein Kraftrad, sodass beide zu Fall kamen und über die Fahrbahn rutschten. Der Motorradfahrer und seine Sozia kamen letztlich auf der Bundesstraße zum Liegen. Beide kamen verletzt in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

