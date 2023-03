POL-BI: Zeugen gesucht: Kupferrohr von Hauswand gestohlen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte erwischten am Mittwoch, 15.03.2023, einen 20-jährigen Warburger, als er an der Herbert-Hinnendahl-Straße Drogen verkaufen wollte. Die Polizisten gingen gegen 23:30 Uhr in Zivil an der Herbert-Hinnendahl-Straße entlang. Auf der Höhe der "Tüte" wurde einer der Beamten von einem Mann angesprochen und gefragt, ob er Marihuana oder etwas anderes kaufen wolle. ...

