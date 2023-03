POL-BI: Dealer gerät an Zivilstreife

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Quelle- Unbekannte erbeuteten in der Nacht von Dienstag, 14.03.2023, auf Mittwoch, im Hengstweg einen hochpreisigen schwarzen SUV. Die Polizei sucht Zeugen. Dienstagabend gegen 23:00 Uhr stand der Q 5 in der Einfahrt eines Hauses in der Nähe der Straße Am Rennplatz geparkt. Morgens gegen 07:40 Uhr bemerkten die Eigentümer des Audi den Diebstahl des Fahrzeugens. An dem schwarzen Audi Q ...

mehr