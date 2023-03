Polizei Bielefeld

POL-BI: Raubüberfall auf Discounter gescheitert - Täter gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochabend, 15.03.2023, scheiterte ein jüngerer und unbekannter Räuber mit seinem Vorhaben, einen Discounter in der Heeper Straße auszurauben. Der Räuber stürzte, verlor seine Beute und entkam in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen mittels Täterbeschreibung.

Gegen 20:05 Uhr betrat ein unbekannter männlicher Täter einen Discounter in der Heeper Straße, in Höhe Holländische Straße. Der Mann bedrohte eine Kassiererin mit einer Waffe, erlangte Bargeld und flüchtete in Richtung des Ladenausgangs. Ein couragierter Kunde stellte seinen Einkaufswagen in den Weg und störte das Fluchtvorhaben. Der Unbekannte verlor dadurch seine Beute und setzte seine Flucht zu Fuß in Richtung Huberstraße fort.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Der flüchtige Mann ist zwischen 17 und 19 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hat längere dunkle Haare, ist auffällig schlank und soll ein europäisches Erscheinungsbild haben. Bei der Tat trug er eine graue Wollmütze und bedeckte sein unteres Gesicht mit einem Bandana in schwarz-grau. Zudem hatte er eine weite schwarze Hose an.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder dem flüchtigen Räuber beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell