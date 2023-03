Polizei Bielefeld

POL-BI: Info-Aktion zur Fahrradsaison 2023 am Jahnplatz

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Auch wenn in Bielefeld zahlreiche Radfahrende das ganze Jahr über und bei nahezu jedem Wetter ihr Zweirad nutzen, so füllen sich alljährlich erst in den ersten wärmeren Frühlingswochen die Straßen mit Fahrrädern. Damit verbunden steigt aber auch die Anzahl an Verkehrsunfällen mit beteiligten Radfahrenden. Am Samstag, 18.03.2023, findet daher eine Informationsveranstaltung von der Polizei Bielefeld und mehreren Kooperationspartner statt.

Gemeinsam bieten die Polizei Bielefeld, das Verkehrsamt der Stadt Bielefeld, moBiel, der ADFC und der ADAC am Samstag, 18.03.2023, zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr am Jahnplatz eine gemeinsame Infoveranstaltung mit dem Thema "Sicheres Radfahren in Bielefeld" für alle Interessierte an.

Die Anzahl verunglückter Radfahrender ist gegenüber dem Vorjahr um 12,9% angewachsen. Bei den Pedelecfahrenden stieg die Anzahl Verunglückter um 27,9% und bei E-Scooter-Nutzenden sogar um 80,6% (Quelle: Jahresbilanz Verkehr 2022).

Deshalb steht die Sicherheit von Radfahrenden und E-Scooter-Nutzenden an dem Aktionstag im Vordergrund. Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Bielefeld werben für einen gegenseitigen fairen Umgang zwischen allen Verkehrsteilnehmenden.

Generell sollten Sie ihre genutzten Fortbewegungsmittel in regelmäßigen Intervallen auf die Verkehrssicherheit überprüfen. Dies gilt besonders, wenn sie als Nutzer ihr Rad, ihr Pedelec oder ihren E-Scooter im Winter nicht genutzt haben, dies aber zur wärmeren Jahreszeit wieder geschehen soll. So kann beispielsweise die Funktion der Bremsen nachgelassen haben, das Licht hat möglicherweise einen Wackelkontakt oder der Luftdruck hat abgenommen.

Vielleicht kennen Sie die Bedeutung der Verkehrszeichen "Grünpfeil für Radfahrende" oder das Verbot auf manchen Bielefelder Straßen, Fahrräder und E-Scooter zu überholen? Mehr Infos erhalten Sie gerne am Veranstaltungstag. Mit den genannten Kooperationspartnern freut sich die Polizei Bielefeld auf Ihren Besuch!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell