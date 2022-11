Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.11.2022 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Güglingen: Schaffell in Steinbruch entsorgt - Zeugen gesucht

Von Sonntag, 20.11.22 auf Montag 21.11.22, 12.00 Uhr, entsorgte eine unbekannte Person ein Schaffell in der Nähe des Steinbruches der Natursteinwerke in Güglingen. Bereits in der Vergangenheit wurden an dieser Stelle mehrfach Felle und zuletzt ein Kalb unsachgemäß entsorgt. Das weiß-braune Fell wurde auf einem Feld etwa 20 Meter rechts neben dem Eingang zum Steinbruch abgelegt. Die unsachgemäße Entsorgung des Tierfells, ist kein Kavaliersdelikt und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. (siehe beigefügtes Bild) Wer kann Hinweise auf den Entsorger geben oder hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Tauberbischofsheim, Fachbereich Gewerbe und Umwelt unter Telefon 09341 810 entgegen.

