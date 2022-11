POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.11.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagmorgen kam eine Frau mit ihrem Skoda bei Buchen von der Fahrbahn ab und wurde dabei leicht verletzt. Der PKW der 59-Jährigen geriet gegen 6 Uhr am Ortsausgang von Götzingen in Richtung Bofsheim zu weit nach links, überfuhr einen Leitpfosten und blieb dann schräg an einem Grashang stehen. Die Skoda-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Neckarzimmern: Deutlich überladen

Einen Transporter zog die Verkehrspolizei am Montag beziehungsweise Dienstag aus dem Verkehr, weil dieser deutlich überladen war. Gegen 11 Uhr wurde ein Transporter und dessen Fahrer auf einem Parkplatz an der B 27 bei Neckarzimmern kontrolliert. Bei der Überprüfung der Ladung konnte anhand von Unterlagen bereits eine deutliche Überladung festgestellt werden. Eine Verwiegung ergab ein Gesamtgewicht von 5.700 Kilogramm bei maximal erlaubten 3.500 Kilogramm und damit eine Überladung um 2.200 Kilogramm, also 62,86 Prozent. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Umladung angeordnet. Durch die erlangten Hinweise bezüglich des Gesamtgewichts, Ladung, Fahrzeugschein und des Zustandes des Fahrzeuges, vermuteten die Polizeibeamten, dass das Fahrzeug bereits im unbeladenen Zustand deutlich über dem zugelassenen Gesamtgewicht liegen könnte. Aufgrund dessen wurde am Folgetag eine zweite Verwiegung des unbeladenen Fahrzeugs durchgeführt, welche die Vermutung bestätigte. Das im Fahrzeugschein eingetragene Gewicht sowie das insgesamt zugelassene Gesamtgewicht wurde um mehrerer hundert Kilogramm überschritten. Das Fahrzeug wurde daraufhin in amtliche Verwahrung genommen. Außerdem wurde dem Fahrer mitgeteilt, dass er mit diesem Fahrzeug in Deutschland nicht mehr fahren darf.

