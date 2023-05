Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 20.05.2023

Goslar (ots)

Pkw-Brand

Am Donnerstag, den 18.05.2023, gegen 20:50 Uhr, entdeckte ein 30-jähriger Alfelder sowie seine 31-jährige Begleitung, auf einem Grundstücksgelände in der Lautenthaler Straße, in 38723 Seesen, einen in Feuer stehenden Pkw. Die Feuerwehr Seesen konnte das Feuer schnell kontrollieren und den Pkw-Brand löschen, sodass eine mögliche Schadensausweitung verhindert werden konnte. Bislang ist der Grund der Brandentwicklung nicht geklärt, weshalb durch die Polizei ein entsprechendes Brandermittlungsverfahren eingeleitet worden ist.

Schwerer Verkehrsunfall

Am Freitag, den 19.05.2023, gegen 14:20 Uhr, befährt ein 71-jähriger Motorradfahrer aus Stade die B243, aus Richtung Osterode kommend, in Richtung Seesen. Nach einem vollendeten Überholvorgang kurz vor dem Parkplatz "Ziegenberg", kommt dieser jedoch nach dem Versuch den Parkplatz noch zu befahren zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass dieser mit seinem Motorrad auf einer Grünfläche zum Liegen kommt. Hierdurch wurde der 71-Jährige schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall werden durch die Polizei Seesen geführt.

Verkehrsunfall auf Bundesautobahn 7

Am Nachmittag, des 19.05.2023, gegen 15:20 Uhr, kommt es auf der BAB 7, Fahrtrichtung Süd, auf Höhe des Dreieck Salzgitter, in 31188 Holle, zwischen dem 56-jährigen Lkw-Fahrer aus Parchim und einem Einbecker Kleintransporter zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge, nach einem Vorrangverstoß beim Auffahren auf die Autobahn. Dabei entsandt Sachschaden an der Zugmaschine. Jedoch ist der Verursacher bislang nicht bekannt, weshalb die Polizei mögliche Zeugen oder Hinweisgeber um Ihre Mithilfe bittet. Das Ermittlungsverfahren wird bei der Polizei Hildesheim geführt. Mögliche Hinweise werde dort unter der 05121-9390 entgegengenommen.

Handtaschendiebstahl

In einer Bankfiliale in der Jacobsonstraße, in 38723 Seesen, entwendete am Freitag, den 19.05.2023, gegen 17:15 Uhr, ein bislang unbekannter Täter die hellblaue Handtasche samt Inhalt einer 88-jährigen Seesenerin. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150,00 EUR. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen. Wer mögliche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, unter der Telefonnummer 05381-9440, in Verbindung zu setzen.

Pedelec-Diebstahl

Einem 38-jährigem Seesener wurde von einer bisher unbekannten Person, in der Nacht vom 19.05.2023 auf den 20.05.2023, in der Braunschweiger Straße, ein schwarz-weißes Fahrrad (Pedelec) entwendet. Dabei wird die Schadenshöhe auf etwa 1.000,00 EUR geschätzt. Eine Anzeige wurde diesbezüglich bei der Polizei in Seesen erstatte. Auch hier bittet die Polizei um mögliche Hinweise aus der Bevölkerung.

i.A. Schneider, PKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell