POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den Zeitraum vom 18.05. bis 21.05.2023

Verkehrsunfälle.

Radfahrer beim Sturz schwer verletzt.

Hohegeiß. Am 19.05.2023, gegen 13:35 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger Mann aus dem Kreis Nordfriesland mit seinem Fahrrad die abschüssige Straße Am Kurpark in Hohegeiß. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er dabei ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung dem Krankenhaus zugeführt.

Kradfahrer leicht verletzt

Braunlage. Am 20.05.2023, gegen 15:25 Uhr, befährt ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Oberhavel mit seinem Krad die B 4 von Braunlage kommend in Richtung Hohegeiß. Hierbei stürzt er ohne Fremdeinwirkung infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit. der 31-jährige verletzt sich hierbei leicht, an seinem Krad entsteht wirtschaftlicher Totalschaden.

Diebstähle von hochwertigen Fahrrädern

Braunlage. In der Nacht vom 18.05 auf den 19.05.2023, zwischen 22:00 und 09:00 Uhr wurden in Braunlage aus der verschlossenen Tiefgarage eines Hotels an der Lauterberger Straße insgesamt 4 hochwertige Fahrräder, davon 3 Pedelecs entwendet. Der Gesamtwert der 4 erlangten Räder betrügt ca. 25.000,- Euro.

Braunlage. Ebenfalls in der Nacht vom 18.05 auf den 19.05.2023, in der Zeit zwischen 18:00 und 09:15 Uhr, wurden im Birkenweg zwei weitere Pedelecs entwendet. Diese Räder wurden vom Fahrradträger eines Pkw entwendet. Hierbei wurden sowohl ein Faltschloss als auch abschließbare Zahnbänder mit den die Räder am Gepäckträger befestigt waren von den Tätern durchtrennt. Der Wert der erlangten Räder beträgt hier ca. 8.000,- Euro.

Sachbeschädigung

In der Nacht vom 19.05 auf den 20.05.2023 in der Zeit zwischen 18:00 bis 10:00 Uhr, wurde an einem schwarzen Pkw Mercedes mit Kennzeichen aus Hanau (HU) eine Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Der Pkw war in Hohegeiß auf der Straße Am Kurpark abgestellt. Der Schaden beträgt hier ca. 300,- Euro.

In der gleichen Nacht in der Zweit zwischen 20:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde an einem weiteren geparkten Fahrzeug, einem Pkw BMW aus Celle, Farbe grün, der Lack auf der rechten Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Dieser Pkw war in Hohegeiß an der Ecke Hindenburgstraße / Am Kurpark abgestellt. Der Sachschaden hier beträgt ca. 1500,- Euro.

Wer Hinweise zu einem der Vorfälle geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation in Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i. A. Pauls, POK

