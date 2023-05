POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 21.05.2023

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an Schankstube Am Samstagabend, gegen 22:40 Uhr, kam es in der Hokenstraße in Goslar zu einer Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe eines Schankbetriebes. Durch Zeugen wurde mitgeteilt, dass unbekannte Täter eine Glasscheibe der Lokalität beschädigt hätten. Vermutlich sei mit einer Glasflasche gegen die Scheibe geworfen worden, ...

mehr