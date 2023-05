Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz 30.05.2023

Goslar (ots)

Clausthal-Zellerfeld: Krad-Unfall mit schwer verletzter Person

Am Montag, den 29.05.2023, um 16.50 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Krad-Führer aus Hannover die B 242 von Clausthal-Zellerfeld kommend in Richtung Bad Grund. In einer Linkskurve kam der Krad-Führer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte auf einen dortigen Hang mit Steinen. Der Krad-Führer wurde schwer verletzt dem KKH Goslar zugeführt. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

(A. Quast, POK)

