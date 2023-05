Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Zeugensuche nach möglichem Unfall

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr ist es an der Einmündung Kölner Straße/Bruch in Kaldenkirchen zu einem Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer gekommen. Für das ermittelnde Verkehrskommissariat ergeben sich dabei noch viele Fragen.

Am Freitag zeigte eine 88-jährige Nettetalerin an, dass sie am Vorabend gegen 23 Uhr mit ihrem Auto von der Kölner Straße in die Straße Bruch habe abbiegen wollen. Verkehrsbedingt musste sie warten. Beim Wiederanfahren sei sie, so gab sie an, leicht mit einem Fahrradfahrer kollidiert, einem jungen Mann, etwa 25 Jahre alt. Man habe sich vor Ort darüber verständigt, dass niemandem etwas passiert sei und sei weitergefahren. Inzwischen ist der Vorfall aber polizeilich aufgenommen, und die Ermittler im Verkehrskommissariat suchen nun den jungen Mann mit dem Fahrrad als Zeugen - bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (493)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell