Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Westkreis: Brände in der Nacht zu Freitag

Westkreis (ots)

Insgesamt sechs Brandorte mussten Feuerwehren und Polizei anfahren.

Die erste Alarmierung erfolgte gegen 21 Uhr. Im Niederkrüchtener Ortsteil Venekoten hatten Spazierengehende an zwei Stellen Rauchentwicklung in der Heide entdeckt. An einer Stelle brannten die Überreste eines hölzernen Tipis, an der anderen Holzreste. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen.

Um kurz nach Mitternacht bemerkte ein Zeuge in Schwalmtal-Amern an der Straße Geneschen, dass dort eine Gartenhecke brannte. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen und weiteren Schaden abwenden. Aus einem der Fahrzeuge konnten Wehrleute auf der Anfahrt wahrnehmen, dass im Bereich Kockskamp/Lunapark auf einem Parkplatz ein Fahrzeug brannte. Die Löscharbeiten begannen parallel und gingen schnell vonstatten. Allerdings entstand trotzdem ein beträchtlicher Schaden am Fahrzeug.

Die nächste Alarmierung führte Feuerwehr und Polizei in den Brüggener Ortsteil Born. Hier wurden zeitgleich zwei Pkw-Brände gemeldet. An der Straße Am Vennberg brannte das Auto in einer Hauseinfahrt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindern. An der Beethovenstraße, wenige hundert Meter von der anderen Einsatzstelle entfernt, brannte ein PKW in voller Ausdehnung, auch er konnte gelöscht werden, ohne dass die Flammen auf Hecke oder Haus übergriffen.

Gegen 1.15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei erneut nach Amern gerufen. Zwischen Dorfstraße und End brannte in der Nähe der L372 eine Strohmiete. Der Brand an sich konnte schnell gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten nahmen aber mehrere Stunden in Anspruch, die L372 war bis gegen Morgen gesperrt.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen und prüft auch Zusammenhänge. Wenn Sie Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 1. /hei (492)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell