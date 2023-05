Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Entwichener LVR-Patient ist wieder zurück

Viersen-Süchteln (ots)

Der mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 36-Jährige, der am 22. Mai nach einem begleiteten Ausgang fliehen konnte, ist zurück in der LVR-Klinik in Viersen-Süchteln. Der Mann meldete sich selbst am Freitagmittag in der Klinik. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde zurückgenommen. /wg (490)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell